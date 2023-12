Shandong Longda Meat Foodstuff Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung unter den Anlegern für Shandong Longda Meishi ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Shandong Longda Meishi mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt für Nahrungsmittel von 1,66 %. Daher fällt die Bewertung in diesem Bereich als "schlecht" aus.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shandong Longda Meishi mit 115,78 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 %. Somit erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung auf dieser Basis.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,12 CNH, während der Kurs der Aktie (8,35 CNH) um +2,83 % darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 7,71 CNH zeigt eine Abweichung von +8,3 %, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung der Aktie als "gut".