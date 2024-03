Shandong Lipeng Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Shandong Chiway Industry Development-Aktie zeigt nach einer technischen Analyse eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 25,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -14,98 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der 7-Tage-RSI beträgt 75 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch der Branchenvergleich des Aktienkurses fällt negativ aus. Die Rendite von Shandong Chiway Industry Development liegt 24 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor. Auch im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Chiway Industry Development im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche neutral. Mit einem KGV von 68 liegt es weder unter- noch überbewertet.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse eine schlechte Bewertung für die Shandong Chiway Industry Development-Aktie. Die aktuelle Situation deutet auf eine negative Entwicklung hin, was Anleger berücksichtigen sollten.