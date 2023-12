Shandong Lipeng Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Vergleich des Aktienkurses von Shandong Chiway Industry Development zeigt, dass die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei -25,24 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite 24,63 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,61 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0,33 Prozent, wobei Shandong Chiway Industry Development aktuell 25,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass Shandong Chiway Industry Development über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält die Aktie damit in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Chiway Industry Development-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich zu einem RSI von 25 Tagen, der auf einen neutralen Wert hinweist, ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,07 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,92 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz von -3,69 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Abstand von +5,09 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Shandong Chiway Industry Development gemischte Bewertungen erhält, jedoch in einigen Bereichen eine positive Einschätzung erhält.