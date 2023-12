Shandong Lipeng Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Chiway Industry Development liegt derzeit bei 68,17, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 0 auf. Aufgrund dieser Zahlen kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shandong Chiway Industry Development mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, was einem geringeren Ertrag von 1,37 Prozentpunkten entspricht. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung zu Shandong Chiway Industry Development in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 38 für die Shandong Chiway Industry Development-Aktie, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,39, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Shandong Chiway Industry Development.