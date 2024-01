Sembcorp Marine Aktie: Interessante Aussichten?

Die Seatrium-Aktie hat laut einer technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,14 SGD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,113 SGD weicht um -19,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,12 SGD unter dem letzten Schlusskurs (-5,83 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Seatrium-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Seatrium in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 62,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Seatrium-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 37,21 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Seatrium-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 66,27 Prozent erzielt, was 72,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" liegt die Aktie sogar um 70,23 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.