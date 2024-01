Shandong Lipeng Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von Shandong Chiway Industry Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie damit 26,63 Prozent niedriger (1,39 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 3,25 Prozent, und Shandong Chiway Industry Development liegt aktuell 28,5 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmungen zu Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Shandong Chiway Industry Development wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb die Bewertung des Signals als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls positiv zugenommen, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shandong Chiway Industry Development liegt aktuell bei 59,38 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shandong Chiway Industry Development aktuell bei 3,97 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 3,68 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,3 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine Differenz von -2,9 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume also "Neutral".