Shandong Linglong Tyre-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung der Anleger bei Shandong Linglong Tyre in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die darauf hinweisen, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt erhält der Titel daher die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Shandong Linglong Tyre mit einer Rendite von -10,89 Prozent um mehr als 3 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,05 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Shandong Linglong Tyre mit 2,17 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres Signal, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung. Der RSI der Shandong Linglong Tyre liegt bei 17,25, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,85 und wird als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Shandong Linglong Tyre derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 20,95 CNH, während der Aktienkurs bei 21,5 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,63 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich zu 19,47 CNH, was einer Abweichung von +10,43 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".