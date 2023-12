Shandong Linglong Tyre Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Aktienkurs von Shandong Linglong Tyre hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 12,38 Prozent gestiegen, was für Shandong Linglong Tyre eine Underperformance von -27,81 Prozent bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,14 Prozent im letzten Jahr. Shandong Linglong Tyre lag 22,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shandong Linglong Tyre liegt bei 59,5, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 21,17 CNH mit dem aktuellen Kurs (17,95 CNH) eine Abweichung von -15,21 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 19,69 CNH ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen über Shandong Linglong Tyre in den sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der verschiedenen Kategorien eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Shandong Linglong Tyre.