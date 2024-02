Shandong Linglong Tyre Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Shandong Linglong Tyre fiel in den letzten 12 Monaten um -10,89 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang um -9,21 Prozent, was bedeutet, dass Shandong Linglong Tyre im Branchenvergleich um -1,68 Prozent unterperformte. Im Bereich "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -10,1 Prozent, wobei Shandong Linglong Tyre um 0,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Shandong Linglong Tyre eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei einer technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Shandong Linglong Tyre bei 21,34 CNH, was +10,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt und somit kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung auf "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,86 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shandong Linglong Tyre liegt bei 33,04, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,32 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI.