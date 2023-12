Shandong Linglong Tyre Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Shandong Linglong Tyre wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,43 Prozent auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 22,36 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 13,14 Prozent, wobei Shandong Linglong Tyre aktuell 28,57 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 aktuell bei 23,97 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Shandong Linglong Tyre überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Shandong Linglong Tyre-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Shandong Linglong Tyre derzeit ein "Schlecht" ist, da der Kurs der Aktie um -11,69 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,22 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shandong Linglong Tyre ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen geäußert wurden und der Meinungsmarkt sich insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".