Shandong Linglong Tyre Aktie: Es geht auch anders!

Der Aktienkurs von Shandong Linglong Tyre liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -10,89 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine Abweichung von mehr als 17 Prozent. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 11,23 Prozent, und auch hier liegt Shandong Linglong Tyre mit einer Rendite von 22,12 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Linglong Tyre-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 20,16 CNH weicht somit um -4 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (19,22 CNH) weicht mit dem letzten Schlusskurs von 4,89 Prozent nahezu nicht ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shandong Linglong Tyre-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Shandong Linglong Tyre in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shandong Linglong Tyre liegt aktuell bei 26,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, weshalb das Wertpapier hier eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält das Shandong Linglong Tyre-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.