Shandong Jinjing Science Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Shandong Jinjing Science & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -25,07 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -22,79 Prozent für Shandong Jinjing Science & bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -25,07 Prozent im letzten Jahr, und somit lag Shandong Jinjing Science & 22,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Jinjing Science &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,16 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 5,89 CNH, was einem Unterschied von -17,74 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,28 CNH liegt mit dem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,21 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shandong Jinjing Science & also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Shandong Jinjing Science & eingestellt waren. An fünf Tagen gab es vor allem positive Diskussionen, während es keine negativen gab, und an neun Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Shandong Jinjing Science & in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt erhält Shandong Jinjing Science & also gemäß der verschiedenen Analysen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs und die charttechnische Analyse, während die Anlegerstimmung und das Sentiment eine "Gut"-Bewertung erhalten.