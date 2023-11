Shandong Jinjing Science Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Diskussionen rund um Shandong Jinjing Science & auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Shandong Jinjing Science & sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse stellt fest, dass die Aktie von Shandong Jinjing Science & bezüglich der Trendfolgeindikatoren neutral bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 8,07 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -13,26 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 7,04 CNH, was nur eine geringfügige Abweichung von -0,57 Prozent zum letzten Schlusskurs ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage dieser Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Shandong Jinjing Science & in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,76 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche, die im Durchschnitt um -5,54 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -12,21 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,54 Prozent erzielte, liegt die Aktie 12,21 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis dieser längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.