Gan & Lee Pharmaceuticals Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier gerade "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser technische Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir bewerten Gan & Lee anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 61,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Gan & Lee-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 (40,54) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Gan & Lee insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über die Aktie von Gan & Lee veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurden auch insgesamt "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer "Gut" Bewertung auf analytischer Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Gan & Lee-Aktie ein Durchschnitt von 41,86 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 54,09 CNH, was zu einer positiven Abweichung von 29,22 Prozent führt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (49,36 CNH) liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Gan & Lee erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Langfristig wurde in Bezug auf Gan & Lee eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild für Gan & Lee führt.