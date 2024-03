Shandong Jinjing Science Aktie: Was war das denn?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shandong Jinjing Science & eingestellt waren. Es gab drei positive und zwei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Shandong Jinjing Science & daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Shandong Jinjing Science & als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, da der RSI bei 50 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation mit einem Wert von 49, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung gefunden hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Shandong Jinjing Science &-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -47,86 Prozent erzielt, was 23,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -24,8 Prozent, und Shandong Jinjing Science & liegt aktuell 23,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.