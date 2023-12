Shandong Jinjing Science Aktie: So nicht zu erwarten!

Die technische Analyse der Shandong Jinjing Science & zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,58 CNH um -15,64 Prozent vom GD200 (7,8 CNH) entfernt ist, was charttechnisch als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 6,92 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,91 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Shandong Jinjing Science & als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Shandong Jinjing Science &-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shandong Jinjing Science & aktuell mit einem Wert von 85,19 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Shandong Jinjing Science & mit -17,76 Prozent mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und der Branchenvergleich eine negative Bewertung für die Shandong Jinjing Science &-Aktie.