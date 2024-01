Shandong Jinjing Science Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den vergangenen vier Wochen konnte bei Shandong Jinjing Science & eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies geht aus der Analyse von Sentiment und Buzz hervor, die präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglicht. Die zunehmende Kommunikationsfrequenz in Bezug auf das Unternehmen wurde ebenfalls registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich positiv, da die überwiegend privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Shandong Jinjing Science & berichtet haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shandong Jinjing Science &-Aktie weist einen Wert von 38 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (63,91) wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shandong Jinjing Science &.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Shandong Jinjing Science & mit einer Rendite von -25,93 Prozent mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,67 Prozent kommt, liegt die Aktie mit 19,26 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.