Shandong Jinjing Science Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Tool aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shandong Jinjing Science &. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 62,22 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Shandong Jinjing Science & momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 47,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Shandong Jinjing Science & in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shandong Jinjing Science & wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shandong Jinjing Science & mittlerweile auf 6,96 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,08 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,64 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 6,09 CNH, was einer Distanz von -0,16 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shandong Jinjing Science & von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.