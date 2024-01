Shandong Jinjing Science Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten vier Wochen konnte bei Shandong Jinjing Science & eine Verbesserung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht wurden. Die technische Analyse des Aktienkurses ergibt jedoch ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs deutlich unter dem GD200 liegt. Auch im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Baumaterialien"-Branche hat Shandong Jinjing Science & in den letzten 12 Monaten eine Underperformance gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

