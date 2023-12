Shandong Jinjing Science Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Shandong Jinjing Science & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung von Aktien aus dem Materialiensektor mit einer Rendite von -17,76 Prozent mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Baumaterialien" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,21 Prozent, was ebenfalls unter dem Wert von Shandong Jinjing Science & liegt, der bei 9,54 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Shandong Jinjing Science & diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Meinungen zum Unternehmen waren insgesamt positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Shandong Jinjing Science & liegt bei 80, was als "überkauft" gilt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 80,92 im "Schlecht"-Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shandong Jinjing Science & aktuell bei 7,63 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 6,3 CNH liegt, was einem Abstand von -17,43 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -7,62 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.