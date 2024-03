Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Das chinesische Pharmaunternehmen Shandong Jincheng Pharmaceutical wird aufgrund seiner finanziellen Kennzahlen und Leistung in verschiedenen Kategorien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 40,26, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 0 ist der genaue Abstand aktuell bei 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Shandong Jincheng Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,45 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,67 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung der Branche "Chemikalien" darstellt. Auch im Vergleich zum Sektor "Materialien" lag das Unternehmen mit einer Rendite von -19,92 Prozent um 13,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shandong Jincheng Pharmaceutical bei 17,72 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 16,4 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,45 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,84 CNH, was einer Differenz von +10,51 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Aktie darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Shandong Jincheng Pharmaceutical gibt es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Shandong Jincheng Pharmaceutical daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Bewertung des Unternehmens aufgrund seiner finanziellen Kennzahlen, Aktienkursentwicklung und dem Sentiment und Buzz eine neutrale Einschätzung.