Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Shandong Jincheng Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,34 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,66 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,86 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,6 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shandong Jincheng Pharmaceutical-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 43,19, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie als Neutral-Titel ein, basierend auf einem RSI7-Wert von 49,47 und einem RSI25-Wert von 69,22. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet somit "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shandong Jincheng Pharmaceutical mit 0,85 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent in der "Chemikalien"-Branche. Daher wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eingestuft.