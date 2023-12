Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Shandong Jincheng Pharmaceutical ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 19,74 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 17,35 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -12,11 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 18,02 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von -3,72 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie in den vergangenen Jahr eine Rendite von -26,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" liegt Shandong Jincheng Pharmaceutical 24,75 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,96 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 0,22 Prozent, wobei Shandong Jincheng Pharmaceutical aktuell 26,94 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 60,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf 25 Tage, weist mit 60,79 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine übliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Shandong Jincheng Pharmaceutical somit als "Neutral"-Wert eingestuft.

