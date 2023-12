Shandong Jincheng Pharmaceutical and Chemical Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Shandong Jincheng Pharmaceutical hat eine Dividende von 0,85 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,49 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,64 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Jincheng Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,34 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,66 CNH weist daher eine Abweichung von -13,86 Prozent auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,6 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,34 Prozent Abweichung), was wiederum zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Shandong Jincheng Pharmaceutical-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Jincheng Pharmaceutical liegt bei 49,47, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Shandong Jincheng Pharmaceutical in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.