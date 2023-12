Shandong Iron, Steel Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Aktie von Shandong Iron And Steel verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,14 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Shandong Iron And Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,19 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,28 Prozent, was bedeutet, dass Shandong Iron And Steel eine Outperformance von +3,08 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shandong Iron And Steel liegt bei 83,33, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Iron And Steel bei 30,43, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Shandong Iron And Steel zum aktuellen Zeitpunkt als neutrales Investment angesehen wird, wobei sowohl positive als auch negative Bewertungssignale vorliegen.