Shandong Iron, Steel Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Shandong Iron And Steel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Überperformance von 3,07 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,27 Prozent, was bedeutet, dass Shandong Iron And Steel aktuell 3,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shandong Iron And Steel-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Shandong Iron And Steel mit 2,14 Prozent eine höhere Rendite als der Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,43 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält. Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet.