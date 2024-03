Shandong Inspur Software Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Inspur Software hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -42,87 Prozent erzielt, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche von -19,16 Prozent liegt der Wert von Inspur Software mit 23,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inspur Software-Aktie liegt bei 48, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Inspur Software führt.

In der technischen Analyse liegt der Aktienkurs von Inspur Software mit 12,63 CNH unter der 200-Tage-Linie von 14,46 CNH, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Inspur Software führt.