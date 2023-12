Shandong Inspur Software Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Der Aktienkurs von Inspur Software hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite jedoch 4,27 Prozent unter dem Durchschnitt von 12,46 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 17,87 Prozent, und Inspur Software liegt aktuell 9,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Inspur Software derzeit bei 15,76 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 14,82 CNH aus dem Handel ging, beträgt der Abstand -5,96 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 14,58 CNH, was einer Differenz von +1,65 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet die Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, obwohl auch negative Themen im Zusammenhang mit Inspur Software diskutiert wurden. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inspur Software-Aktie hat einen Wert von 17 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher mit "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 49,2, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Inspur Software.