Shandong Inspur Software Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) der Inspur Software liegt bei 95,03 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin und wird daher auch als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Inspur Software in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen führt zu der Einschätzung "Neutral", da insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Inspur Software in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält von uns daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Inspur Software mit 3,17 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten von 18,89 Prozent, liegt die Aktie mit 15,72 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.