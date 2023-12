Shandong Inspur Software Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Inspur Software verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,17 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Software-Branche, die im Durchschnitt um 19,03 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -15,86 Prozent für Inspur Software. Der Informationstechnologie-Sektor konnte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 12,53 Prozent erzielen, wobei Inspur Software 9,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Inspur Software ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden keine positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse von Kommentaren und Meinungen ergab 6 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Inspur Software-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 61,76 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 55,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Inspur Software nur eine schwache Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was die Einschätzung von Inspur Software als "Schlecht"-Wert bestätigt.