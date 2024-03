Shandong Inspur Software Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein etabliertes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Inspur Software betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 40,16 als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Inspur Software festgestellt werden. In den sozialen Medien wurde eine Tendenz zu besonders negativen Themen beobachtet, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Stärke der Diskussion wurde hingegen neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Inspur Software mit -13,88 Prozent Entfernung vom GD200 (14,34 CNH) ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen mit einem Kurs von 11,87 CNH auf ein "Neutral"-Signal hin.

Im Branchenvergleich Aktienkurs ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,41 Prozent erzielt hat, was 15,38 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Software" liegt die Aktie ebenfalls unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.