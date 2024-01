Shandong Inspur Software Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Inspur Software hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 15,17 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Inspur Software eine Underperformance von -12,01 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,15 Prozent im letzten Jahr, wobei Inspur Software 9,98 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Inspur Software liegt bei 72,03, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und damit eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation angesehen wird und entsprechend ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Inspur Software in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die vor allem negative Themen bei den Diskussionen betonten. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht". Die Analyse ergab 4 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Inspur Software auf 15,54 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,02 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -16,22 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 14,37 CNH, was eine Distanz von -9,39 Prozent bedeutet und die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.