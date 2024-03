Shandong Humon Smelting Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Shandong Humon Smelting-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 11,07 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 10,37 CNH lag, was einer Abweichung von -6,32 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 9,91 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem gleitenden Durchschnitt (+4,64 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shandong Humon Smelting-Aktie liegt bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als ähnlich bewertet wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Shandong Humon Smelting gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was insgesamt zu einem "Gut"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich hat die Shandong Humon Smelting-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,59 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -23,36 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +6,76 Prozent entspricht. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.