Shandong Humon Smelting Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der Shandong Humon Smelting bei 32,71, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich mit einem Wert von 33 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt kann die Einstufung des RSI daher als "Neutral" bezeichnet werden.

Die trendfolgenden Indikatoren, die Auf- oder Abwärtstrends von Wertpapieren anzeigen sollen, werden durch den gleitenden Durchschnitt, insbesondere den 50- und 200-Tages-Durchschnitt, dargestellt. Für die Shandong Humon Smelting-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt aktuell 11,06 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 9,9 CNH, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Shandong Humon Smelting-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Shandong Humon Smelting in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,72 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie um 4,72 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment rund um die Shandong Humon Smelting-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Obwohl automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit hauptsächlich auf "Schlecht"-Signale hinweisen, führt das aktuelle positive Stimmungsbild zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.