Shandong Huatai Paper-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf ihre finanzielle Leistung. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs um -9,7 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling beträgt 21 und wird daher als neutral eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" zeigt sich keine Über- oder Unterbewertung. In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,25 Prozent erzielt, was jedoch immer noch 6,71 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.