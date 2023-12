Shandong Huatai Paper Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling-Aktie bei 52,38, was auf Neutralität hinweist. Eine Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 54, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Diskussionen überwogen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling-Aktie beträgt aktuell 3,7 CNH, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,55 CNH und führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Shandong Huatai Paper Industry ShareNeutraling-Aktie mit -9,52 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 1,22 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.