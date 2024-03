Shandong Hualu Hengsheng Chemical Industry Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Shandong Hualu Hengsheng Chemical wird derzeit mit einem Kurs von 25,87 CNH gehandelt, was -1,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage -13,48 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht jedoch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einem weiteren positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Shandong Hualu Hengsheng Chemical-Aktie somit ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Shandong Hualu Hengsheng Chemical im vergangenen Jahr eine Rendite erzielt, die 0,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.