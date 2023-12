Shandong Hualu Hengsheng Chemical Industry Aktie: Der nächste starke Knaller!

Shandong Hualu Hengsheng Chemical wird von Anlegern positiv bewertet

In den letzten zwei Wochen wurde Shandong Hualu Hengsheng Chemical von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Zudem wurden 5 positive Signale und 2 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Shandong Hualu Hengsheng Chemical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 32,06 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 27,85 CNH, was einer Abweichung von -13,13 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 30,49 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -8,66 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Shandong Hualu Hengsheng Chemical-Aktie mit -6 Prozent mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Im Sektor "Chemikalien" beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -7,99 Prozent, wobei die Aktie mit 1,98 Prozent darüber liegt. Insgesamt führt diese Entwicklung zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Anzahl der positiven Beiträge in den sozialen Medien hat zugenommen, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt wird Shandong Hualu Hengsheng Chemical auf dieser Ebene mit einem "Gut" eingestuft.