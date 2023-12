Shandong Hualu Hengsheng Chemical Industry Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung der Shandong Hualu Hengsheng Chemical wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 67,32 Punkten, was darauf hinweist, dass die Shandong Hualu Hengsheng Chemical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf der Basis des 25-Tage-RSI überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Shandong Hualu Hengsheng Chemical eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,26 Prozent, was bedeutet, dass Shandong Hualu Hengsheng Chemical eine Outperformance von +2,26 Prozent erzielt hat. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,26 Prozent, und Shandong Hualu Hengsheng Chemical übertraf diesen Durchschnittswert um 2,26 Prozent. Diese vergleichbare Rendite führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shandong Hualu Hengsheng Chemical derzeit auf 31,92 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 27,25 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,63 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 30,22 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit -9,83 Prozent Abstand auch hier als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirken kann. Bei Shandong Hualu Hengsheng Chemical wurde langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.