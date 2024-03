Shandong Homey Aquatic Development-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Shandong Homey Aquatic Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,41 Prozent erzielt, was 2,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Bereich Nahrungsmittel beträgt die mittlere jährliche Rendite -22,22 Prozent, und die aktuelle Rendite der Shandong Homey Aquatic Development liegt 2,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shandong Homey Aquatic Development verläuft aktuell bei 2,37 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,08 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -12,24 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 2,13 CNH, was einer Differenz von -2,35 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Homey Aquatic Development liegt bei 35,71, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shandong Homey Aquatic Development. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Shandong Homey Aquatic Development aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.