Shandong Homey Aquatic Development Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Shandong Homey Aquatic Development in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht, und in diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Shandong Homey Aquatic Development diskutiert als normal. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -13,14 Prozent, was 2,3 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,5 Prozent, und Shandong Homey Aquatic Development liegt aktuell 2,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shandong Homey Aquatic Development führt zu einer Einstufung von "Neutral" bei einem Niveau von 50. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,7 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Homey Aquatic Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,46 CNH lag, und der letzte Schlusskurs (2,37 CNH) somit -3,66 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,41 CNH) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,66 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shandong Homey Aquatic Development-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.