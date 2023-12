Shandong Himile Mechanical Science Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der chinesischen Maschinenbaukonzern Shandong Himile Mechanical Science & wird mit einer Dividende von 1,17% bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,49% nur leicht niedriger ist. Dies führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie als neutral angesehen. Der Wert von 16,19 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, wobei der genaue Abstand aktuell 0 Prozent beträgt. Somit erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Himile Mechanical Science &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 31,41 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 28,25 CNH liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein ähnliches Bild, sodass auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. In Summe wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Shandong Himile Mechanical Science & vor allem positiv diskutiert, wobei an 12 Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen eine negative Kommunikation überwog. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Shandong Himile Mechanical Science & insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.