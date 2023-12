Shandong Himile Mechanical Science Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Shandong Himile Mechanical Science & in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde über Shandong Himile Mechanical Science & mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Shandong Himile Mechanical Science &-Aktie 31,41 CNH beträgt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 27,62 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 27,62 CNH auch unter dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt von 30,8 CNH, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. In Summe wird Shandong Himile Mechanical Science & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Shandong Himile Mechanical Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,51 Prozent erzielt, was 21,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" liegt die Aktie aktuell 21,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shandong Himile Mechanical Science & mit 14,72 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.