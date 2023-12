Shandong Hi-speed-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen sich bei Shandong Hi-speed über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Shandong Hi-speed in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Shandong Hi-speed liegt bei 24, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 20, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Shandong Hi-speed im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,36 Prozent erzielt, was 26,16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 0,42 Prozent, und Shandong Hi-speed liegt aktuell 24,95 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse lässt sich feststellen, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Shandong Hi-speed derzeit bei 6,7 CNH liegt, während der Kurs der Aktie (7,11 CNH) um +6,12 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,78 CNH, was einer Abweichung von +4,87 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".