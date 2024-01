Shandong Hi-speed Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Shandong Hi-speed war in den letzten Tagen grundsätzlich negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt vier positive und sieben negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führte. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Shandong Hi-speed von der Redaktion somit ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shandong Hi-speed aktuell bei 6,77 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 7,32 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8,12 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein positives Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 6,83 CNH angenommen hat, was einer aktuellen Differenz von +7,17 Prozent entspricht. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 31,43 Punkten, was bedeutet, dass die Shandong Hi-speed-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch ein überverkauftes Signal, wodurch die Aktie hier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Shandong Hi-speed somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Andererseits wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Shandong Hi-speed-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.