Shandong Hi-speed Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Shandong Hi-speed betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 26,6, was darauf hindeutet, dass Shandong Hi-speed überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Gut" bewertet.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über Shandong Hi-speed eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Damit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht ist Shandong Hi-speed mit einem Kurs von 7,06 CNH mittlerweile +4,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,9 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Shandong Hi-speed. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich ergibt sich daher insgesamt ein "Gut" Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".