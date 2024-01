Shandong Hi-speed Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Shandong Hi-Speed-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt, wie die technische Analyse zeigt. Der aktuelle Kurs liegt mit 7,35 CNH um 8,41 Prozent über dem GD200 (6,78 CNH), was ein "Gut"-Signal ist. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 6,87 CNH liegt, zeigt sich mit einem Abstand von +6,99 Prozent ein positives Signal. Die Analyse basierend auf 50 und 200 Tagen ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Im Branchenvergleich schneidet die Shandong Hi-Speed-Aktie ebenfalls gut ab. Mit einer Rendite von 29,8 Prozent liegt sie deutlich über dem Branchendurchschnitt von -1,27 Prozent in der Verkehrsinfrastruktur-Branche. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 33) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 32,17) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen überwiegend negativ. Daraus resultiert heute eine "Schlecht"-Einschätzung der Aktie. Trotzdem haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Gesamtbewertung auf "Neutral" angehoben wird.