Shandong Hi-speed Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs von Shandong Hi-speed hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche eine Outperformance von +24,15 Prozent darstellt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Performance mit 25,88 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres positives Signal ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei Shandong Hi-speed ein Niveau von 12,9 aufweist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist mit 20,79 auf eine positive Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass Shandong Hi-speed sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt ein positives Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,69 CNH, während der Schlusskurs mit 7,09 CNH deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,78 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Signale, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zu Shandong Hi-speed zu finden sind. Auch analytische Studien zeigen überwiegend positive Signale, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung für Shandong Hi-speed auf Basis verschiedener Indikatoren.