Shandong Hi-speed Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Shandong Hi-speed-Aktie zeigt positive Signale aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs von 7,35 CNH einen Abstand von +8,41 Prozent zum GD200 (6,78 CNH) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,87 CNH, was einem Abstand von +6,99 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Shandong Hi-speed-Aktie mit einer Rendite von 29,8 Prozent weit über dem Durchschnitt von 28 Prozent. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,27 Prozent verzeichnet, liegt die Shandong Hi-speed-Aktie mit 31,07 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment rund um die Shandong Hi-speed-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Lediglich an drei Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen dominierend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, bekommt die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shandong Hi-speed-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33 und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 32,17. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Shandong Hi-speed-Aktie.