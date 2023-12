Shandong Hi-Speed Road and Bridge Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Shandong Hi-speed Road & Bridge-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,71 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,53 CNH weicht somit um -17,59 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser aktuell bei 5,81 CNH, was einer Abweichung von -4,82 Prozent entspricht. Hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Shandong Hi-speed Road & Bridge-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,28 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -0,14 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,14 Prozent im Branchenvergleich für Shandong Hi-speed Road & Bridge. Im "Industrie"-Sektor hatte die Aktie eine mittlere Rendite von -0,08 Prozent, was 18,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shandong Hi-speed Road & Bridge im Vergleich zur Branche Bauwesen eine Dividendenrendite von 2,79 % aus, was 1,27 Prozentpunkte mehr ist als der durchschnittliche Wert von 1,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,81 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.